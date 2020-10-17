اجتماع حاسم لاتحاد الكرة الثلاثاء المقبل

أعلن الاتحاد العام لكرة القدم عن تاريخ وأجندة الاجتماع الطارئ الذي كان قد طالب به عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وتطورت الأحداث في الملف الإداري بنادي المريخ، كما تقدم أحد الأعضاء بشكوى لإحالة رئيس الاتحاد السوداني إلى لجنة الانضباط.

وقال الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام للاتحاد بحسب صحيفة الصيحة، إن الاجتماع الطارئ سوف ينعقد منتصف نهار الثلاثاء القادم، 20 أكتوبر الجاري.

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وأضاف أبو جبل أن أجندة الاجتماع الطارئ سوف تتضمن مذكرة بخصوص الجمعية العمومية لنادي المريخ، التي انعقدت في 3 أكتوبر الماضي، مرفق معها تقرير اللجنة المكلفة من مجلس إدارة الاتحاد بمتابعة الملف، فيما يتعلق بالبند الثاني بالوضع الراهن داخل الاتحاد العام لكرة القدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)