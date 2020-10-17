كشفت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني خلال إستضافتها في سهرة على إحدى إذاعات الأف أم السودانية عن الكثير والمثير حول ما يحدث في الحفلات الغنائية ومشاركاتها ومشوارها الفني وحياتها الخاصة.
وقالت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين أن حياتها بسيطة للغاية وتتسوق بنفسها عند حوجتها لشراء احتياجاتها المنزلية من لحوم وخضروات وغيرها وأكدت أنها تنزل السوق وتجلس على كل كرسي سواء في محل بيع الخضر واللحم وغيره.
وفي إجابة على سؤال النقطة التي تدفع للفنانات في الحفلات الغنائية قالت ملكة الدلوكة بعفويتها التي اشتهرت بها أن النقطة ذوق من أهل المناسبة وتابعت ضاحكة بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين (الشفع الأيام دي زي الجراد بخطفوا كل الأموال من المسرح).
وعن كمية الأموال التي تدفع للفنانات كما ظهر في عدد من المقاطع قالت انصاف مدني: (الرجال الذين يدفعون كل هذه الأموال أما هم حرامية أو الأموال التي يدفعونها مزروة لأنو الأيام دي مافي زول عنده قروش).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفجرها داوية: (قروش النقطة التي تدفع للفنانات في الحفلات إما مزورة أو أصحابها حرامية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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