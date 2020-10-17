شاهد بالصورة.. سلام بــ(الأحضان) بين الفنان جمال فرفور والناشطة أميرة علي يثير ضجة واسعة على السوشيال ميديا

واصلت الناشطة الشهيرة أميرة علي نشر صورها مع نجوم الفن والمجتمع الذين حرصوا على زيارتها إبان وصولها الخرطوم الشهر الماضي في زيارة بعد عقدين من الزمان واستقرارها بالولايات المتحدة الأمريكية التي هاجرت إليها مبكراً.

وحظيت الناشطة الجنوب سودانية والمعروفة بحبها وانتمائها للسودان والخرطوم التي نشأت وتربت فيها حسبما أكد في أكثر من مقطع فيديو قامت ببثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاحتماعي فيسبوك صورة للناشطة أكيرة علي تظهر فيها مع المطرب الشهير جمال فرفور والذي حرص على زيارتها واستقبالها لحظت وصولها.

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وقد أظهرت الصورة الفنان والناشطة وهما يتبادلان السلام بالأحضان وهو ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام.

حيث ترى الفئة الأولى من المعلقين أن الصورة مفبركة وتم تركيبها عن طريق برنامج (الفوتوشوب) بينما انتقدت الفئة الثانية من المعلقين طريقة السلام بين النجمين ووصفوها بالمتحررة والمبالغ فيها وكان يجب على الفنان احترام جمهوره وعدم الظهور بهذه الطريقة.

بينما ترى الفئة الثالثة أن الصورة حتى لو كانت مفبركة فالأمر عادي بل وأكثر من عادي خصوصاً وأن أميرة علي تعتبر في مقامة والدة الفنان جمال فرفور فمن الطبيعي أن تأتي طريقة السلام بهذه العفوية.

وطالب هؤلاء جميع المنتقدين بعدم الالتفات للمواضيع الانصرافية لأن اللقطة أكثر من عادية وتدل على الطيبة والحنية الكبيرة الموجودة عند الثنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)