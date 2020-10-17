الشؤون الدينية تنفي إيقاف دعم كهرباء المساجد

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح ما تم تداوله بشأن توقف دعم الكهرباء المقرر للمساجد. وقال في بيان أصدره أمس الجمعة، إنه وقبيل مدة خاطب وزارة الطاقة والتعدين بغرض إنزال عداد الكهرباء من العداد السكني إلى العداد الزراعي وهو أقل فئة حسب اتفاقنا مع وزارة الطاقة في نهاية العام الماضي.

مضيفاً: وبعد أن تم ذلك أنزلنا من العداد التجاري إلى السكني، وقد استفاد أكثر من عشرة ألف مسجد من التعديل بالفئة الحديثة.

Advertisements

وأضاف في البيان بحسب صحيفة المواكب، أن وزارة الطاقة والتعدين ردت إلينا بخطاب بتاريخ الأول من الشهر الجاري ورد فيه (أرجو أن أفيدكم بأنه تمت إعادة تعرفة الكهرباء لدور العبادة إلى الشريحة السابقة المخصصة لدور العبادة والمدارس من الحكومة حسب الدراسات والبرمجة للشرائح الموجودة بالنظام وبذلك تستفيد من التعرفة المخفضة وكذلك دعم وزارة المالية الثابت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)