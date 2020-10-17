التربية والتعليم: دولاران منحة مدرسية لكل طالب

كشف المدير التنفيذي لوزارة التربية والتعليم، سامي الباقر عن “منحة مدرسية” وفرها شركاء التعليم بواقع دولاران لكل طالب، متوقعاً أن تجتاز وزارته التحدي إذا ما التزمت المالية بطباعة ما تبقى من كتب مدرسية وبالوجبة المجانية، بالرغم من صعوبة الواقع الاقتصادي الذي تعيشه الدولة.

وأكد الباقر بحسب صحيفة المواكب، أن العام الدراسي سيكون في موعده المضروب في نوفمبر المقبل بالرغم من الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

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وعن سير كيفية بداية الصفين النهائيين بالأساس والثانوي قال إن التقارير الواردة إليهم، خلال الأسبوع الأول، تؤكد سير العملية بشكل طبيعي في الولايات التي تواصلت فيها الدراسية، وأضاف أن التزام المالية بتوفير وجبة مجانية للطلاب بمرحلة الأساس سيساعد كثيراً في ظل هذه الطروف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)