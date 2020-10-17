أنباء عن وصول مدعية الجنائية “فاتو” للخرطوم

أكدت مصادر مطلعة عن وصول مدعي المحكمة الجنائية إلى الخرطوم “فاتو بنسودا” لإجراء عدد من اللقاءات مع الحكومة الانتقالية.

وكشف المصدر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا ستلتقي بعدد من المسؤولين بالحكومة الانتقالية لمناقشة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من القضاة سوف يتوجهون إلى السودان ويزورون المناطق التي شهدت الإبادة الجماعية بدارفور بعد أن تم فتح مكتب للمحكمة بالخرطوم وتم تعيين عدد من المترجمين.

وعزا المصدر تأخر المحكمة بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى جائحة كورونا وأن المحكمة كانت قد طلبت تأشيرات من الحكومة بيد أن جائحة كورونا عطلت قدوم القضاة.

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الجدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية أكدت التعاون مع المحكمة الجنائية، وكذلك نصت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا على ضرورة تسليم الجناة إلى المحكمة، وأمنت الحكومة الانتقالية على أهمية أن تكون المحكمة هجيناً ومقرها في السودان.

وفي الأسبوع الماضي مثل المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وكذلك أحمد هارون أمام لجنة التحقيق لجرائم الإبادة الجماعية بدارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)