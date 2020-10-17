الطاقة والتعدين بالسودان تعلن تعاون مفتوح مع”3″ شركات

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين في السودان استعدادها للتعاون المفتوح مع شركات جنرال إلكترك (General Electric) وايي بي بي (ABB) و ام بي أس، (MPS).
جاء ذلك في اجتماعٍ مشتركٍ ضم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ووفد رفيع من شركتي “جنرال الكتريك” و “مونيتور باور سيستمس” في حضور القائم بالأعمال الأمريكي بريان شوكان.
وأبدى وزير الطاقة والتعدين المكلّف خيري عبد الرحمن الرغبة في العمل على تطوير وزيادة أعمالهم في السودان ، معلنًا استعداده التام بحسب صحيفة الجريدة، في قطاعي النفط والكهرباء للتعاون المفتوح والعمل علي تهيئة بيئة الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف” أبوابنا مفتوحة لكافة الشركات العالمية التي تأتي لنا بالتكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطوّرة التي تمكننا من زيادة الإنتاج وتوسيع الشبكات وانتشار الخدمات علي كافة ربوع السودان”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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