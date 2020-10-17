أرسلت أسرة القتيل محمد أزرق قسم رسالة إلى نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، مطالبة بتسليم منسوبي الدعم السريع المتهمين بقتل نجلهم بعد سحب المتهم في البلاغ.
وقال شقيق القتيل، بدر الدين أزرق، في تصريحٍ له، إنّ شقيقه قُتل جراء تعاطف النقيب”ح، م، ص” بالدعم السريع مع أحد أقربائه بعد تعرّضه لعملية نهبٍ.وأضاف بحسب صحيفة الجريدة، “استغل سلطاته واعتقل أصدقاء ومعارف شقيقي الذين كانوا معه بجوار نادي التنس بالخرطوم صباح الرابع والعشرين من أغسطس الماضي”.ويشدّد أزرق على أنّ شقيقه قُتل بسبب استغلال أحد منسوبي قوات الدعم السريع لنفوذه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة محمد أزرق توجه رسالة لـ”حميدتي” بخصوص قتل نجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.