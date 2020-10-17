أسرة محمد أزرق توجه رسالة لـ”حميدتي” بخصوص قتل نجلها

أرسلت أسرة القتيل محمد أزرق قسم رسالة إلى نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، مطالبة بتسليم منسوبي الدعم السريع المتهمين بقتل نجلهم بعد سحب المتهم في البلاغ.

وقال شقيق القتيل، بدر الدين أزرق، في تصريحٍ له، إنّ شقيقه قُتل جراء تعاطف النقيب”ح، م، ص” بالدعم السريع مع أحد أقربائه بعد تعرّضه لعملية نهبٍ.وأضاف بحسب صحيفة الجريدة، “استغل سلطاته واعتقل أصدقاء ومعارف شقيقي الذين كانوا معه بجوار نادي التنس بالخرطوم صباح الرابع والعشرين من أغسطس الماضي”.ويشدّد أزرق على أنّ شقيقه قُتل بسبب استغلال أحد منسوبي قوات الدعم السريع لنفوذه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)