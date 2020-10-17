اجتماع حاسم اليوم للحكومة وحاضنتها بشأن الوقود

يلتئم اليوم الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء و”قوى الحرية والتغيير” لمناقشة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرار بشأن تحرير الوقود. وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح إن قوى الحرية والتغيير طلبت تأجيل الاجتماع إلى اليوم لمزيد من التشاور.

وأكد استمرار المشاورات بين الحكومة والقطاع الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير لدراسة البدائل التي تقدم بها كل طرف بشأن معالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

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وأشار فيصل بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى مواصلة الاجتماعات على مستوى القطاع الاقتصادي وقوى الحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)