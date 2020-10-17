شاهد.. نادي المريخ السوداني ينشر صورة “مُعبرة” على صفحته تثير جدلاً على منصات التواصل

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نشر نادي المريخ السوداني صورة “معبرة ” على صفحته بفيسبوك، يوم امس الجمعة، تظهر جمهور يتابعون بشغف مباراة جمعت بينه والأمل عطبرة، من ثقوب جدران ملعب دار الرياضة، أثارت حالة من الجدل.
وإن كانت صفحة نادي المريخ قد رأت الجانب المضيء من الصورة بتعليقها ( ومن الحُب ما قتل)، في إشارة لمكايدة بعض محبي الفريق الصعاب من أجل مشاهدة المباراة.
إلا أن البعض رأى الجانب الآخر المظلم من الصورة منتقداً شكل الملعب بوصفهم له بحسب صحيفة السوداني، “غير لائق”، ولا يناسب فريق بحجم المريخ أن يجرى فيه مباراة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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