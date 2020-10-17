أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني: تشييع مهيب لضحايا اشتباكات كسلا تواصلت مع قادة قبائل الشرق.. مبادرة الشيخ الياقوت تستكمل تكوينها اعتقال هيئة محامي الشعبي بروف سلافة خالد تفوز بجائزة الصحة العالمية لإقليم البحر الأبيض المتوسط الجبهة الثورية تستنكر استخدام القوة المفرطة في الشرق وتدعو لمحاسبة المتسببين العدل: 8 آلاف طالب يجلسون لامتحانات (المعادلة) السبت 17 اكتوبر 2020م صحيفة آخر لحظة: حركة مسلحة ترفض شرط القراءة والكتابة لاستيعاب ضباطها سرقة مجوهرات وأموال ضخمة من منزل مسؤول تشييع شهداء كسلا ومطالبات بإقالة مدير عام الشرطة التحقيق مع ضباط بتهمة تصوير وداد تجمع المهنيين: الضائقة المعيشية ما عادت محتملة Advertisements (9) إصابات بحمى (الكنكشة) بجنوب دارفور صحيفة الوطن: قيادي بشرق السودان يطالب بتحقيق دولي في أحداث كسلا تفكيك شبكة إجرامية تعمل في تزييف العملات فتح المعابر الحدودية مع اثيوبيا الجبهة الثورية تستنكر العنف بالشرق صحيفة أخبار اليوم: كسلا تشيع قتلى الاحتجاجات في مواكب مهيبة ومطالبة بتحقيق دولي. أعمل إعجاب بصفحة السعادة و أكتب تعليق لتصلك عناوين الصحف السودانية كل صباح إن شاء الله «أخبار اليوم» تطلع على أوراق قوى نداء البرنامج الوطني قبل كشفها اليوم بقاعة الصداقة. عاصم البلال يكتب: هل هي رائحة شواء الدولة العميقة بمنزل د. السيسي؟. الجبهة الثورية السودانية تستنكر أعمال العنف فى الشرق. إرتفاع وتيرة الحشد الجماهيرى لمليونية أكتوبر 21. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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