بداء حصاد السمسم بالنيل الازرق

قال الزين طه الزين المدير التنفيذي لمحليه التضامن بولاية النيل الازرق أن الموسم الزراعي بالمحلية مبشر بانتاجيه عاليه بفضل الأمطار المتوازنه التي شهدتها المحليه، مؤكداً أن عمليه حصاد محصول السمسم قد بدأت مع توفر الايدي العاملة ويتوقع وصول المزيد من العمالة نتيجة لعوده العديد من اللاجئين من دوله جنوب السودان بعد توقيع اتفاقيه السلام . واضاف وفق ( سونا) أن محليته اكملت الاستعدادات اللازمة لحصاد محصول السمسم بصوره جيده ووضع الترتيبات لعمليه حصاد المحاصيل الزراعية الأخرى. وقال الزين أن محلية التضامن في هذا العام شهدت حراك كبير بسبب وفرة العمالة من قبل المواطنين والمدن والقرى المجاورة وناشد اللجنة الفنية للموسم الزراعي لتوفير الوقود لتكملة عملية حصاد المحاصيل الأخرى. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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