تعرف على نتائج الجولة (33) في الممتاز

ضمن مباريات الاسبوع (33) للدوري الممتاز اكتسح الخرطوم الوطني الاهلي العطبراوي بخمسة اهداف مقابل هدف ليرفع الخرطوم رصيده إلى 45 نقطة وتجمد اهلي عطبرة عند 17 نقطة، وأكمل اهلي عطبرة مبارياته بعد ان تأكد هبوطه من الممتاز .
وحقق المريخ الخرطوم الانتصار على الأمل عطبرة بثلاثة اهداف دون رد رافعا رصيده الى 65 نقطة وتوقف الامل عند 53 نقطة، وتفوق اهلي الخرطوم على اهلي شندي بهدفين دون رد ورفع رصيده الى 35 نقطة وظل الاهلي شندي في 41 نقطة.
وتقاسم الهلال الخرطوم والهلال الابيض نقاط مباراتهما واكتفيا بالتعادل بهدف لكل، ليصبح رصيد الهلال الخرطوم 65 نقطة والهلال الابيض 55 نقطة.
ومساء وفق ( سونا) تفوق الشرطة القضارف على الرابطة كوستي بهدف ليرتفع برصيده الى 30 نقطة وتجمد الرابطة في 25 نقطة، وكسب مريخ الفاشر مباراته امام الفلاح عطبرة بهدف واصبح برصيد 48 نقطة، وظل الفلاح في 27 نقطة.
وكسب هلال الفاشر مباراته امام الاهلي مروي بهدفين دون رد؛ ليرتقي الى النقطة 35 نقطة واهلي مروي 41، وتعادل حي الوادي وهلال كادقلي بهدف لكل ويرتفع الوادي الى 49 نقطة وهلال كادقلي الى 26 نقطة.
يذكر ان اللجنة المنظمة للمسابقات منحت هلال الأبيض نقاط مباراته أمام المريخ الفاشر التي انتهت بالتعادل، وكذلك منحت هلال كادوقلي نقاط مباراته التي انتهت بالتعادل امام الهلال الفاشر بعد قبول الشكوى المقدمة من الناديين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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