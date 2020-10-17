تعرف على نتائج الجولة (33) في الممتاز

ضمن مباريات الاسبوع (33) للدوري الممتاز اكتسح الخرطوم الوطني الاهلي العطبراوي بخمسة اهداف مقابل هدف ليرفع الخرطوم رصيده إلى 45 نقطة وتجمد اهلي عطبرة عند 17 نقطة، وأكمل اهلي عطبرة مبارياته بعد ان تأكد هبوطه من الممتاز .

وحقق المريخ الخرطوم الانتصار على الأمل عطبرة بثلاثة اهداف دون رد رافعا رصيده الى 65 نقطة وتوقف الامل عند 53 نقطة، وتفوق اهلي الخرطوم على اهلي شندي بهدفين دون رد ورفع رصيده الى 35 نقطة وظل الاهلي شندي في 41 نقطة.