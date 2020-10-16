اعتقال هيئة محامي الشعبي

كشف عضو هيئة الشعبي أبوبكر عبد الرازق المحامي عن اعتقالهم لمدة ساعة بواسطة القوات التي تحرس الأمين العام للحزب ورئيس الشورى بمستشفى يستبشرون.

وقال عبد الرازق في تعميم صحفي عبر صفحته بـ”فيسبوك” وفق صحيفة السوداني، إنّ القوة المعنية بالحراسة تتكوّن من أربعة شرطيين واثنين يرتدون ملابس أشبه بملابس الدعم السريع اعتقلته وبمعيته بارود وإسماعيل أزهري صندل رجب وكمال،

وأنهم اُقتيدوا بالقوة إلى قسم الشرطة، وأُفراج عنهم بعد ساعة من اعتقالهم، وأشار عبد الرازق إلى رفض القوة للامتثال لقرار المحكمة المتمثل في السماح لهم بزيارة المهتمين للتحضير للجلسة التي ستعقد الثلاثاء المُقبل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)