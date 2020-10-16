الهلال الاحمر يحذر من عواقب وخيمة خلفتها الفيضانات بالسودان

وصف السكرتير العام لجمعيات الهلال والصليب الاحمر الدولي الوضع الذي خلفته الفيضانات والسيول في السودان بانه “فظيع” وان النداء الذي اطلق لاستجلاب العون الطارئ مازال لايجد من الاستجابة ما يستحق.

واشار بيان صادر من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف ان الامين العام قد عاد للتو من رحلة طاف فيها بعض المناطق المتأثرة ميدانيا حيث تسببت الفيضانات غير المسبوقة في مقتل أكثر من 100 شخص في حين اصبح 875000 اخرين في حاجة ماسة للدعم العاجل وان نصفهم تقريبا هم من فئات الاطفال .

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