الهلال الاحمر يحذر من عواقب وخيمة خلفتها الفيضانات بالسودان

وصف السكرتير العام لجمعيات الهلال والصليب الاحمر الدولي الوضع الذي خلفته الفيضانات والسيول في السودان بانه “فظيع” وان النداء الذي اطلق لاستجلاب العون الطارئ مازال لايجد من الاستجابة ما يستحق.
واشار بيان صادر من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف ان الامين العام قد عاد للتو من رحلة طاف فيها بعض المناطق المتأثرة ميدانيا حيث تسببت الفيضانات غير المسبوقة في مقتل أكثر من 100 شخص في حين اصبح 875000 اخرين في حاجة ماسة للدعم العاجل وان نصفهم تقريبا هم من فئات الاطفال .
وقال البيان وفق ( سونا) ان الامين العام الجديد جاغان تشاباغين وفي أول مهمة خارجية له منذ توليه منصبه في فبراير 2020 زار السودان حيث اجتمع بالمتأثرين من المجتمعات السودانية وهم يعيشون في خضم حالة طوارئ إنسانية كبيرة ومعقدة تهددهم الفيضانات والتضخم والوضع الصحي المتدهور ومخاطر الاصابة بكورونا – 19 و اضمحلال التقدم الإنمائي للبلد في السنوات الأخيرة.
وقال الامين العام عقب زيارته لمنطقة القماير في ام درمان بالسودان انه لم يكن يتوقع مشاهدة ما راته عيناه هناك “لم أكن مستعدًا لما رأيت. الوضع مذر، والذين التقيتهم في المعسكر غاضبون وقالوا انهم لم يتلقوا اي نوع من الدعم الذي يحتاجونه، وانهم يفتقدون المأوى ومياه الشرب ومرافق الصرف الصحي الأساسية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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