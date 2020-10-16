عاجل.. عضو مجلس السيادة محمد الفكي يتفقد مستشفى الدبة

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الجمعة 16 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تفقد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان مستشفى الدبة المركزي اليوم ووقف على أوضاع مرضى الحميات وأستمع الي تنوير من مدير الصحة بالولاية ومدير المستشفى، وقوي اعلان الحرية والتغيير وعدد من مرافقي المرضى ومواطني محلية الدبة.
وتعهد الفكي بمعالجة التحديات التي تواجع قطاع الصحة في الولاية والحميات التي عاني منها المواطنون في الفترة الأخيرة.
وسيقوم محمد الفكي ضمن زيارته الحالية للولاية بتفقد مستشفيات الغابة والتضامن ومروي والضمان الاجتماعي وكريمة ونوري، ومن المنتظر ان يعقد عدد من الإجتماعات مع مسئولي الولاية.
وكان سيادته قد وصل الولاية الشمالية اليوم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وكان في استقباله والي الولاية الدكتورة امال محمد عز الدين ومسئولو الحكومة.
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