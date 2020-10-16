خبير سياسي أمريكي: شطب السودان من (الإرهاب) حال التطبيع مع إسرائيل

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بواشنطن، الخبير السياسي المختص في قضايا السودان وجنوب السودان اليكس دي وال، أن واشنطن ستشطب السودان من قائمة الإرهاب حال تطبيعه مع إسرائيل، وقال “مع وجود السودان في ضائقة يائسة إثر انهيار الاقتصاد والتضخم المفرط الذي يلوح بأزمة مجاعة طاحنة على مستوى البلاد، وجدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والحكومة الإسرائيلية فرصة تعلق الآمال في الديمقراطية بخيط رفيع بعد 18 شهراً من الاحتجاجات السلمية التي أطاحت بالبشير، وجدتا فرصة للمطالبة بالتطبيع مع إسرائيل”.

وأضاف دوال بحسب صحيفة الصيحة “لكن إذا اعترف السودان بإسرائيل، فإن واشنطن ستشطبه من قائمة الإرهاب مما يفتح الباب أمام تدابير الاستقرار الاقتصادي والسياسي”.

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وأوضح أن إبقاء البلاد على القائمة يحقق نبوءة فشل الحكومة الانتقالية، وأشار إلى أنه طالما بقى السودان على القائمة، فإن العقوبات المالية المعوقة ستظل سارية، كون الشركات السودانية المشروعة ستظل معاقة، والاستثمار الأجنبي المباشر مقيداً، فضلاً عن عجز البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن اعتماد حزمة لتخفيف ديونه البالغة (72) مليار دولار، ووصف الجوع في السودان بالمرعب، وقال “حجم الجوع اليوم مرعب، وتصنف الأمم المتحدة 10 آلاف مواطن سوداني بأنهم يعانون المجاعة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)