تشييع شهداء (غضبة الهبباي) ومطالبات باقالة مدير عام الشرطة

شيعت مدينة كسلا وفي موكب مهيب وعقب صلاة الجمعة اليوم شهداء مليونية غضبة الهبباي التي خرجت أمس وصلى عليهم بالجامع الكبير بكسلا ووروا الثرى بمقابر الحسن والحسين.

Advertisements

في السياق انطلقت دعوات واسعة بولاية كسلا مطالبة بإقالة مدير عام الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ وكان والي كسلا المقال صالح عمار اتهم الشيخ وقواته باطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، تم تداول هاشتاق (مجزرة كسلا .. إقالة مدير عام الشرطة) الذي حظي بتداول واسع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)