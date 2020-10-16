بروف سلافة خالد تفوز بجائزة الصحة العالمية لإقليم البحر الأبيض المتوسط

فازت استشارية القلب والأطفال، الأستاذة بكلية الطب جامعة الخرطوم بروفسور سلافة خالد، بجائزة الصحة العالمية لإقليم البحر الأبيض المتوسط في محاربة أمراض الروماتيزم على المستوى المجتمعي. الجائزة مستحقة وشرف لاستشاري القلب للأطفال داخل وخارج السودان، وأيضاً لجامعة الخرطوم، وهم يعملون جميعاً في مكافحة أمراض الروماتيزم لدى الأطفال في أقاليم السودان المختلفة بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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