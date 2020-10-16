وزارة الأوقاف توقف دعم الكهرباء المقرر للمساجد

أوقفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف دعم كهرباء المساجد والذي كان مقرراً طيلة السنوات الماضية، في أول سابقة من نوعها، وتحميل كامل فاتورة الاستهلاك للمصلين.
وقال أحد أئمة المساجد بحي أركويت بالخرطوم اليوم الجمعة بحسب صحيفة السوداني، انهم فوجئوا هذا الشهر بإيقاف الدعم المقرر لفاتورة كهرباء المساجد تماماً، وأخطرتهم شركة الكهرباء بتحمل سداد الفاتورة كاملة.
مضيفاً بذا تكون الوزارة لا تقدم مقدار “قشه” للمساجد، و بهذا القرار يكون انقطعت آخر صلة للوزارة بالمساجد، ويقوم المصلون بتسييرها وتحمل كامل مصروفاتها من كهرباء ومياه وصيانة و فرش و حتى البناء. “وفق قوله”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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