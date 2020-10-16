إصابة شرطي بطلق ناري داخل سوق

دون نظامي يتبع لشرطة محلية الريف الشرقي بجنوب كردفان، دون بلاغاً تحت المادة 139 من القانون الجنائي، وذلك بتعرضه لطلق ناري بوسط السوق بالمحلية، مما تسبب له في الجراح.

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وعقب وقوع الحادث تم إسعافه للمستشفى، ومن ثم حول للخرطوم بعد تدهور حالته الصحية، وبحسب صحيفة الدار، باشرت الشرطة تحرياتها للقبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)