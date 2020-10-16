العثور على جثة لامرأة بترعة سندس

تلقت شرطة سندس بمحلية جبل أولياء بلاغاً من أحد المواطنين أفاد فيه بالعثور على جثة لامرأة طافية بترعة مشروع سندس الزراعي، ليتحرك عدد من أفراد الشرطة إلى موقع الحادث ليتم انتشال الجثمان.
ومن خلال المعاينات الأولية اتضح أن الجثة لامرأة في العقد الثالث من العمر، ومن ثم حولت إلى المشرحة وبحسب صحيفة الدار، تم تكليف أفراد المباحث بمتابعة البلاغ لكشف هوية صاحبة الجثة وتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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