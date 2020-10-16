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وفاة مواطن بعد الصلح مع المتهم

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دونت شرطة الصناعات بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة أحد المتهمين وقامت بإلقاء القبض على المتهم.

 

وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، إلا أنهما تصالحا وذهب كل منهم لحاله، وبعد مضي عدة أيام تدهورت حالة المجني عليه ليتم إسعافه إلى المستشفى ليتوفى إلى رحمة مولاه.

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وبأخذ أقوال أهل المجني عليه بحسب صحيفة الدار، أفادوا أنه تشاجر مع شخص قبل عدة أيام ليتم القبض عليه واتضح أثر جرح بالرأس لم يعره المجني عليه اهتماماً إلى أن توفى إلى رحمة مولاه.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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