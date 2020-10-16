ناظر عموم البطاحين يقود وفداً إلى الشرق لإحتواء الأزمه

أعلن ناظر عموم قبائل البطاحين منتصر طلحه عن تشكيل وفد يضم قيادات الإداره الأهليه من نظار وسلاطين ومكوك من شتى قبائل السودان سيتوجهون إلى شرق السودان بغرض إحتواء الأحداث وتهدئة النفوس وتطييب الخواطر إلى جانب أداء واجب العزاء لأسر المتوفين.
وأضاف طلحه بحسب صحيفة آخر لحظة، مهمتنا في الإداره الأهليه تتمثل في رتق النسيج الاجتماعي وتقريب وجهات النظر وإجراء المصالحات ولدينا خبرة تراكميه إكتسبناها من خلال العمل الميداني، ولدينا أساليب متعدده يمكن من خلالها الوصول إلى حلول مرضيه لكل الأطراف.
وتابع طلحه ما دخلنا في مشكله إلا وأن وفقنا في حلها ليست هذه شطارة أوفلاحة من عندنا وكل ذلك يتم أولاً وأخيراً بتوفيق وإعانه من عند الله خالق الكون، وأكد على أهمية التعايش السلمي بين كل المكونات الإثنيه ونبذ الفرقه والشتات والترفع والتسامي عن المرارات وان السودان يسع الجميع ولا يتأتي ذلك إلا بإحترام الرأي والرأي الآخر وتقديم المصالح العامه على المصالح الخاصه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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