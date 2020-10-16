عاجل.. تشييع جثامين قتلى أحداث مدينة كسلا في السودان

الجمعة 16 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أذاعت فضائية الغد العربي تقريرا جاء فيه إعلان الحكومة السودانية تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث كسلا والتي أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا إضافة إلى فرض حظر التجول.



من جانبه دعا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى التحلي بالصبر ونبذ العنف القبلي وبسط هيبة الدولة، وأعلن انهم بصدد تشكيل لجان تعد لمؤتمر شرق السودان لعلاج المشكلة بصورة جذرية.

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وظهرت اشتباكات قبلية وتجدد أعمال العنف تعصف بأمن واستقرار الإقليم شرقي السودان، الاحتجاجات الشعبية والتي شملت مدن سواكن وبورتسودان وكسلا إثر إقالة والي ولاية كسلا المعين من قبل رئيس الوزراء، كانت مرشحة للتمدد لولا تدخل الدولة.

وشهدت كسلا صباح اليوم مسيرة احتجاجية شارك فيها المئات رفضا لقرار الحكومة إعفاء والي ولاية كسلا من منصبه.

كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أعفى الوالي صالح عمار من منصبه بعدما احتجت عناصر قبلية على تعيينه ومنعته من تولي المنصب باعتباره يمثل أحد المكونات القبلية في شرق السودان.