الجبهة الثورية السودانية تستنكر أعمال العنف فى الشرق

الجمعة 16 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استنكرت الجبهة الثورية السودانية استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين في شرق السودان، وأكدت أن حق التظاهر مكفول وفقأ للدساتير ومواثيق حقوق الانسان الدولية، وشجبت استخدام الرصاص في مواجهة المدنيين العزل كما دعت الي تكوين لجنة لمحاسبة المتسببين في مقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة الناجزة.



Advertisements

ودعت الجبهة فى بيان ممهور بتوقيع دكتور الهادي ادريس رئيس الجبهة الثورية السودانية تلقت /سونا/ نسخة منه دعت جميع الاهالي في الشرق الي إحكام صوت العقل واخماد نار الفتنة وتفويت الفرصة علي المتربصين بالثورة وتجنب الاعتداء علي الممتلكات العامة والالتزام بالسلمية في المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي وأكدت على ان مؤتمر أهل شرق السودان، يمثل فرصة حقيقية لعمل مصالحات مجتمعية و استكمال استحقاقات اتفاقية السلام .

وأشارت الى أن اتفاقية السلام ومسار الشرق حملا خيراً كثيرا لشرق السودان وتمت فيه معالجة الخلل الاقتصادي والسياسي والثقافي الذي عاني منه شرق السودان، و الزامية ومجانية التعليم فى تعليم الاساس مع اعفاء أبناء وبنات الشرق من الرسوم الدراسية فى الجامعات الحكومية، كما وضعت الاتفاقية آجالأ زمنية لتنفيذ مشروعات علاج مياه بورتسودان والقضارف وكسلا وتوفير الكهرباء وبناء الطرق لربط المدن بالريف ومناطق الإنتاج وإنشاء المشاريع الإعاشية وإنشاء صندوق جديد لتنمية الشرق بمبلغ ٣٤٨ مليون دولار من الحكومة و بنك الشرق الاهلى وتخصيص نسبة ٣٠ % من عائدات الموارد النفطية والمعدنية المستخرجة من اقليم الشرق لصالح الاقليم، و تخصيص نسبة ١٤٪؜ من الوظائف القيادية في الخدمة المدنية لابناء وبنات شرق السودان تشمل السلك الديبلوماسي ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات والهيئات والمفوضيات والجامعات وغيرها ، الي جانب الحكم الاقليمى الفيدرالي الذى يسمح بتخصص الموارد و تقسيم السلطة.