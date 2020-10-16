منظمة أسر الشهداء تعلن عن انضمامها لـ”التشريعي الثوري”

أعلنت منظمة أسر الشهداء، عن موافقتهم بالأغلبية على الانضمام إلى مبادرة المجلس التشريعي الثوري التي يقودها عدد مقدر من الثوار من لجان المقاومة المختلفة، الكيانات الثورية إضافة لـ(21) جسماً سياسياً، لتكوين المجلس التشريعي من الثوار لممارسة حق الرقابة التشريعية والقانونية على السلطات السيادية، والمجلس التشريعي.

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وكشف نائب رئيس اللجنة القانونية لمنظمة أسر الشهداء أبو بكر عطاي موسى بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن فكرة الانضمام للمبادرة تعود لتوافق الأهداف فيما يختص بخدمة قضايا البلاد أولاً في النطاق العام، ومن ثم متابعة مطالب وحقوق الشهداء، ومحاسبة مجلسي الوزراء والسيادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)