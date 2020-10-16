أعلنت منظمة أسر الشهداء، عن موافقتهم بالأغلبية على الانضمام إلى مبادرة المجلس التشريعي الثوري التي يقودها عدد مقدر من الثوار من لجان المقاومة المختلفة، الكيانات الثورية إضافة لـ(21) جسماً سياسياً، لتكوين المجلس التشريعي من الثوار لممارسة حق الرقابة التشريعية والقانونية على السلطات السيادية، والمجلس التشريعي.
وكشف نائب رئيس اللجنة القانونية لمنظمة أسر الشهداء أبو بكر عطاي موسى بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن فكرة الانضمام للمبادرة تعود لتوافق الأهداف فيما يختص بخدمة قضايا البلاد أولاً في النطاق العام، ومن ثم متابعة مطالب وحقوق الشهداء، ومحاسبة مجلسي الوزراء والسيادي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة أسر الشهداء تعلن عن انضمامها لـ”التشريعي الثوري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.