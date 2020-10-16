تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق الثبوتية

أوقفت الإدارة العام للسجل المدني (شعبة الجنايات)، النشاط الإجرامي لشبكة أجانب من دولة عربية ترتكب جريمة تزوير الأوراق الثبوتية وجوازات السفر، واتخذت إجراءات قانونية في مواجهتهم.

وقال مدير شعبة جنايات مجمع أم درمان الرائد شرطة بشير مأمون بشير، إنه توافرت معلومات لإدارته عن نشاط للشبكة بتزوير الأرقام الوطنية وجوازات السفر مقابل مبالغ مادية عبر وسطاء، وأضاف بحسب صحيفة الصيحة أمس، بأنه تم تكليف فريق ميداني استخباري لجمع المعلومات وتحديد هوية أفراد الشبكة وأبعاد أنشطتهم وأماكن ترددهم.

وتابع الرائد بشير: “بعد رصد دقيق، نجح الفريق في التعرف على أفراد الشبكة بدقة عالية، وتم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط عدد من الأوراق الثبوتية ووثائق السفر بحوزة متهمين اثنين من رعايا دولة عربية فتم اقتيادهما لدائرة الاختصاص وإخضاعهما للتحري، وتوصل التحري إلى كافة أبعاد الجريمة وتم تعقب كل المشتبه بتورطهم في العملية الإجرامية وتم اتخاذ إجراءات بلاغ بدائرة الاختصاص”.

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من جانبه، أوضح مدير الإدارة العامة للسجل المدني، اللواء شرطة حقوقي أمير أحمد حسن، أن إدارته تولي اهتماماً متعاظماً بجميع المعاملات الثبوتية وتخضع كل مراحل الحصول على المستند لفحص دقيق، وأكد قدرة إدارته على كشف وإحباط ما يستجد من جرائم التزوير وانتحال صفة الغير عبر آليات الإدارة من الكادر المهني والمعينات التقنية المتطورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)