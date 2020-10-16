النيل الأزرق: إسئناف العمل بالمعابر الحدودية مع أثيوبيا

أعلن الأستاذ عبد الرحمن نورالدائم التوم والي ولاية النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالولاية إسئناف العمل بالمعابر الحدودية مع الجارة أثيوبيا.

وأكد إلتزام حكومة الولاية بدعم قضايا التنمية والإستقرار بمحلية قيسان في مقدمتها طريق الدمازين- قيسان، مبيناً أنه سيدرج في ميزانية ٢٠٢١م.

ووجه نور الدائم بإلغاء كافة الرسوم الخاصة بحركة المواطنين بمنطقة بكوري مع إعتماد كافة الإجراءات الأمنية السارية. وثمن مواقف الأجهزة النظامية و تضحياتها لترسيخ دعائم الإستقرار بمحلية قيسان وأعرب عن تقديره لمستوى التعايش السلمي بالمحلية.

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ودعا الوالي، لدى مخاطبته اليوم بحسب (سونا)، اللقاء الجماهيري الحاشد بمدينة قيسان، مواطني الولاية إلى ضرورة التكاتف والتعاضد والتماسك دعماً لوحدة الصف وإنجاحاً لمسيرة السلام وهنأ مجدداً مواطني الولاية عامة ومواطني قيسان خاصة بالسلام الذي تحقق مؤخراً، كما جدد الدعوة لجناح القائد عبد العزيز الحلو والقائد جوزيف توقا للتوحد واللحاق بركب السلام إستكمالاً لحلقات السلام والنهضة الشاملة في ربوع الولاية.

ووجه الوالي المدير التنفيذي للمحلية بالتواجد الإداري برئاسة المحلية، مؤكداً حرص حكومة الولاية على دعم خدمات المياه والصحة والتعليم والكهرباء بالتنسيق مع المنظمات العاملة بالولاية. وأكد المدير التنفيذي للمحلية جاهزية المحلية للعمل من أجل تلبية تطلعات وأشواق المواطنين. وتحدث في اللقاء ممثلون للإدارة الأهلية ولجان المقاومة حيث تناولوا احتياجات المحلية فى المجالات التي تهم المواطنين مشيدين بإهتمام الوالي وحرصه على الوقوف ميدانياً على حجم الإحتياجات بالمحلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)