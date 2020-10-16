زيادات جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق

شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً في الأسعار وركوداً حاداً بسبب الغلاء، وعزا بعض التجار ذلك لارتفاع أسعار الدولار وزيادة أسعار بعض الشركات لمنتجاتها، وتوقع بعض التجار زيادة جديدة عقب رفع الدعم عن الوقود.

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم يحيى آدم بحسب صحيفة السوداني، ان زيادة الأسعار سببها ارتفاع سعر الصرف وانعكست على ارتفاع سعر التكلفة بالمصانع والشركات، وتابع: السوق وأسعار السلع في حالة تغير مستمر في الأسعار على مدار اليوم، مبيناً ان سعر جوال السكر قفز من(5,900) إلى (6) آلاف جنيه لزنة (50) كيلو وسعر زيت التحمير (36) رطل بسعر (6) آلاف جنيه.

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وأضاف تاجر سلع ببحري محمد إبراهيم ان ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة العالمية وارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي وتدني العملة المحلية، مبيناً ان سعر لبن البودرة (2) كيلو وربع (3,5) ألف جنيه، كيلو العدس (250) جنيهاً، فيما سجل سعر زيت الفول (7) بدلاً عن (6) آلاف جنيه لعبوة (36) رطل واستقر سعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة في (850) جنيها وسعر القطعة (35) جنيها، أما الكرتونة الكبيرة (2,100) جنيه وسعر القطعة (40) جنيها، فيما قفز شاي الغزالتين عبوة (450) جرام إلى (800) جنيه بدلا عن (600) جنيه.

واضاف محمد عوض تاجر سلع بأمدرمان بأن هنالك ارتفاعاً في أسعار السلع بالسوق بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي وتأثر الموردين من زيادة الدولار، وأوضح ان البضاعة متوفرة بالأسواق ولكنها غالية، مبيناً ان سعر كيلو السكر يتراوح بين (120-170) جنيهاً بدلاً عن (70-90) جنيهاً خلال فترة وجيزة، متوقعاً زيادة جديدة مع تذبذب سعرالصرف، لافتاً لاستقرار سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو إلى (1,500) جنيه للباكت وسعر الكيلو (150-140) جنيها ودقيق زادنا (150) جنيهاً للكيلو، وأشار لمعاناة السوق خلال هذه الفترة من الركود والكساد وضعف القوى الشرائية نتيجة الغلاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)