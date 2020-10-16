المحكمة تستمع لشاهدي اتهام في بيع مصنع حديد شوامخ

استمعت محكمة الديم بالخرطوم جنوب إلى أقوال شاهدي الاتهام الأول والثاني في قضية محاكمة عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير وآخر، على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شوامخ التابع للقوات المسلحة. وأفادت شاهدة الاتهام الأولى المراجع القومي فائزة عثمان بحسب صحيفة الصيحة، بأن قرار بيع المصنع صدر من مجلس إدارة الصندوق بما فيه مدير السلاح الطبي، وقالت إن المتهمين ارتكبا جملة مخالفات لبيع المصنع. Advertisements فيما كشف شاهد الاتهام الثاني المدير المالي السابق بالصندوق أسامة حامد، أن بيع المصنع خلف خسائر مالية بحكم أن البيع تم بأقل من سعره. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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