تجمع المهنيين يبارك دعوات التظاهر فى 21 أكتوبر

بارك تجمع المهنيين السودانيين دعوات التظاهر السلمي نهار الحادي والعشرين من أكتوبر الحالي، ودعا المواطنين الثوار لأخذ مواقعهم فيها طلباً للتقويم والاستواء على جادة مطالب شعبنا في الحرية والعدالة والسلام.

وأكد التجمع فى بيان له أمس بحسب (سونا)، على أن طريق التغيير السلمي الديموقراطي الذي مضى فيه الشعب وارتضاه لا يرتبط بأشخاص أو حكومات.

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وحمل البيان على الأداء الحكومي واصفاً إياه بأنه مضطرب، وقال إن الضائقة المعيشية ما عادت محتملة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)