الصحة: نستعد لاستقبال موجة ثانية من كورونا

قال وزير الصحة الإتحادية المكلف د. أسامة عبدالرحيم، أن الوزارة تواجه مشكلة في تحويل الأموال الخاصة بدعم حملة تطعيم شلل الأطفال المقرر انطلاقها في الأيام المقبلة.

وأوضح الوزير لمصادر، أن المشكلة تكمن في الدعم وما اذا كان سيتم إستلامه بالسعر الرسمي.

وكشف عن استعدادات تجريها الوزارة لاستقبال الموجة الثانية من فايروس كورونا، وأكد انه سيكون استعداداً مختلفاً من حيث الإحصاء والمتابعة.

وقال الوزير بحسب صحيفة السوداني، أن حل أزمة الدواء مرتبط بمحفظة السلع الإستراتيجية ووزارة المالية لتوفير مبالغ مالية محددة لتوفير الأدوية.

Advertisements

ورغماً قوله أن جهوداً تبذلها الوزارة لمعالجة المشكلات الصحية والحميات وانتشار الملاريا ومعالجة مشكلة نقص الدواء إلا أنه أكد ان الوزارة تعمل في ظروف بالغة التعقيد.

في السياق قال الوزير ان العالم بدأ الاستعداد للموجة الثانية من الكورنا وأنهم شرعوا أيضاً في الاستعداد للموجة الثانية من الكورنا، موكداً تسجيل إصابات بالكورونا في الأيام الماضية قائلاً إن الاستعداد للموجة الثانية من سيكون مختلفاً خاصة في عملية الاحصاء والمتابعة، ونوه إلى ان الوزارة تعمل جاهدة من أجل إعادة المستشفيات المتوقفة عن العمل.

وكشف عن عقده لاجتماع مطول مع مستوردي الأدوية في اليوميين الماضية لمناقشة أزمة الدواء وأن الأمر مربوط بمحفظة السلع الإستراتيجية وزارة المالية لتوفير مبالغ معينة لاستيراد الدواء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)