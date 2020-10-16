الجبهة الثورية تستنكر استخدام القوة المفرطة في الشرق

استنكرت الجبهة الثورية السودانية، استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين بشرق السودان.
وقالت في بيان لها اليوم الجمعة، مُهر بتوقيع رئيسها د. الهادي إدريس، إن حق التظاهر مكفول وفقأ للدساتير ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وتشجب استخدام الرصاص في مواجهة المدنيين العزل، داعية إلى تكوين لجنة لمحاسبة المتسببين في مقتل المتظاهرين وتقديمهم للعدالة الناجزة.
في وقت، دعت فيه أهل الشرق إلى إعمال صوت العقل وإخماد نار الفتنة وتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة، مطالبة بتجنب الاعتداء على الممتلكات العامة والالتزام بالسلمية في المطالبة بالحقوق والتعبير عن الرأي.
وأشارت الجبهة بحسب صحيفة السوداني، إلى أن اتفاقية السلام ومسار الشرق حملا خيراً كثيراً لشرق السودان، موضحة أن عقد مؤتمر شرق السودان يمثل فرصة حقيقية لعمل مصالحات مجتمعية واستكمال استحقاقات الاتفاقية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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