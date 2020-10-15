مناوي: مايجري في كسلا سيدخل البلد في (دوامة)

غرد رئيس حركة التحرير مني مناوي على حسابه في منصة (تويتر) وفق صحيفة اخر لحظة (كثير لا يفهم ماذا يجري الان في كسلا ، ولماذا كل هذا الاستخدام المفرط للقوة ؟

ان كان هذا مجرد مظاهرة سلمية كما نراها ، اري ان الامر لا يحتاج للقوة . ان كان ذلك صراع للكبار يقف خلف الاسوار ، لماذا الضحية هو المواطن في كسلا ؟. اختيارات خاطئة ستدخل البلد لدوامة في غنً عنها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)