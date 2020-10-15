تظهر نتائجه بأقل من 5 دقائق.. تطوير اختبار سريع لكورونا

قال باحثون، الخميس، إن علماء من جامعة أكسفورد البريطانية طوروا اختبارا سريعا لكوفيد-19 قادرا على اكتشاف فيروس كورونا في أقل من 5 دقائق، مشيرين إلى أنه يمكن استخدامه في الاختبارات التي تستهدف أعدادا كبيرة في المطارات والشركات.

وقالت الجامعة وفق اسكاي نيوز إنها تأمل في بدء تطوير جهاز الاختبار في أوائل 2021 وأن ​​يكون لديها جهاز معتمد متاح بعد 6 أشهر وذكر الباحثون في الدراسة التي لم تنشر بعد أن الجهاز قادر على اكتشاف فيروس كورونا وتمييزه عن الفيروسات الأخرى بدقة عالية.

وقال البروفيسور أخيل كابانيديس من قسم الفيزياء في أكسفورد “طريقتنا ترصد بسرعة جزيئات الفيروس السليمة”، مضيفا أن هذا يعني أن الاختبار سيكون “بسيطا وسريعا للغاية وغير مكلف”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)