خطة محكمة لتأمين كافة السلع الاستراتيجية بالنيل الأبيض

أمَّن اجتماع لجنة الأمن بولاية النيل الأبيض الذي انعقد الخميس بأمانة الحكومة بمدينة ربك برئاسة الأستاذ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق، والي الولاية، أمن على نشر قوات إضافية لعمليات الحصاد بجميع المشاريع الزراعية. وقال وراق وفق ( سونا) “إن لجنة الأمن وضعت خطة محكمة لتأمين كافة السلع الاستراتيجية بالولاية وإغلاق كافة المنافذ الحدودية التي يتم من خلالها تهريب هذه السلع الاستراتيجية والوقود إضافة إلى تأمين المشاريع الزراعية والمسارات والمخارف خاصة في المحليات الحدودية”. Advertisements الجدير بالذكر أن ولاية النيل الأبيض ستبدأ الأسبوع المقبل عمليات حصاد السمسم في مساحة تقدر بمليون وأربعمائة وثلاثين ألف فدان من السمسم بالمشاريع الزراعية المختلفة بالولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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