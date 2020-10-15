محمد عبدالماجد يكتب: (إزالة) التمكين و(إزالة) اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب!!

(1)

• الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني يحاربه النظام الحالي ممثلاً في وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي والتي وصلت حد اتهام شداد بالفساد والتحقيق معه في ذلك.

• ويحارب النظام البائد الدكتور كمال شداد ممثلاً في (الدولة العميقة) التي تكمن في عصب الحياة وفي سفر الاعلام.

• الدكتور كمال شداد في عام 2015 تعرض للغدر من (تلامذته) الذين كانوا معه في اتحاد الكرة ، معتصم جعفر ومجدي شمس الدين وأسامة عطا المنان – والتاريخ الآن يعيد نفسه عندما يغدر بالدكتور كمال شداد (تلامذته) الذين يشغلون الآن مناصب ضباط في اتحاد الكرة وأعضاء فيه ، حميدتي وباني ومأمون بشارة.

• بلغت التجاوزات والسفه ان يتم التحقيق مع الدكتور كمال شداد بواسطة لجنة الانضباط بسبب شكوى تقدم بها احد اعضاء اتحاد كرة القدم الذين لا يفرقون بين (فيفا) و(فيفى عبده).

• غلطة شداد انه جاء مع هذه الاسماء التي يظل كل همها في الحصول على (نثرية) السفر مع المنتخب او الاندية السودانية المشاركة في البطولات الخارجية.

• شداد لم يستفد من تجربته السابقة مع معتصم جعفر ومجدي شمس الدين وأسامة عطا المنان وأعادها الآن مع (اسماء) لا تدري حتى الآن ما هو شعار المنتخب الوطني.

• الخزي والعار لكل الصبية والهتيفة وحاملي الحطب الذين يحاولون النيل من الدكتور كمال شداد وان جاءوا بصحبة وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي والتي كانت كل مساهماتها في الحراك الثوري (وقفة) احتجاجية لذلك تريد ان (توقف) كل شيء في الرياضة.

• انها وزيرة (الوقفة) الاحتجاجية – ولاء البوشي (اوقفت) النشاط الرياضي وعملت ضد عودته و(اوقفت) بطولة سيكافا للمنتخبات والتي كان يفترض ان ينظمها السودان ، و(اوقفت) ابوبكر عابدين مسؤول الاعلام في الوزارة.

• البوشي وزيرة لم تتجاوز بعد طور (الوقفة) الاحتجاجية – لذلك هي تتعامل في وزارة الشباب والرياضة بنفس الفهم.

• الاصل في الرياضة (النشاط) وليس (الايقاف).

(2)

• اخشى على (تلاميذ) الحكومة الانتقالية من (ناظر) قبيلة الهدندوة و(ناظر) قبيلة البني عامر.

• الحكومة الانتقالية حكومة يديرها (نظار) القبائل.

(3)

• تصريحات محمد حمدان دقلو دائماً تشعرك ان (حميدتي) كان احد شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.

• رغم ان الرجل كان احد القيادات الواضحة في النظام البائد.

(4)

• نبيل اديب رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، يظن ان التحقيق مع عضو من مجلس السيادة دليل عافية وعدالة وقصاص.

• هل سوف يكتفي اديب بذلك القدر مع اعضاء المجلس السيادي؟

• اديب كلما يشعر بالحرج يعلن عن التحقيق مع احد اعضاء السيادي.

(5)

• عندما اقرأ لفلول النظام البائد اعتقد ان الله سوف يبعث لهم (عمر بشير) اخر من صفوف الخبز والبنزين.

• الى فلول النظام البائد لو مات الناس في تلك (الصفوف) فلن نعود (خطوة) الى الوراء.

• هذه الثورة لن تزيدها (المعاناة) إلّا قوة ومنعة ورفعة.

(6)

• في كل مرة يزيد اعجابي وتكبر دهشتي وفرحتي بهذا (الشعب) – الذي احتمل كل ما فيه الآن من اجل (العبور).

• الشعب السوداني اكد ان ثورته ضد نظام الانقاذ لم تكن بسبب الجوع والأوضاع الاقتصادية.

• الشعب السوداني يثبت الآنانه سعيد بسداد فواتير الخلاص من النظام البائد بصبر وجلد.

• في وجود هذا الشعب – يبقى لا خوف على هذه الثورة حتى وان خذلتها الحكومة الانتقالية.

(7)

• بغم /

• السودان بين (الازالتين) – ازالة (التمكين) و (ازالة) اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، اعتقد اننا في (الإزالتين) لم ننجح.

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صحيفة الانتباهة