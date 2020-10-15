وقفة احتجاجية مطلبية لتنسيقية قرى مروي بالخرطوم

نظمت تنسيقية قرى مروي المتحدة الخميس وقفة احتجاجية امام وزارة الصحة الاتحادية بالخرطوم رفعت خلالها مذكرة لوزير الصحة تتعلق بالحميات التي انتشرت مؤخرا في الولاية الشمالية. وطالبت المذكرة بان يتم الاعلان الرسمي عن تفشي الحميات بالولاية الشمالية، وذلك لتمكين المنظمات الدولية للاطلاع بدورها في مكافحة الوباء، و نادت بتاهيل المستشفيات ومدها بالمعينات التي تمكنها من اداء دورها على الوجه الأكمل وسد النقص في المعامل والاجهزة الطبية والحاجة العاجلة للدم وتوفير كوادر طبية متخصصة لمعالجة هذه الحالات. Advertisements كما طالبت المذكرة بتوفير مواد رش وطلمبات سحب للمياه الراكدة وتوفير الدواء والمحاليل الوريدية والمسكنات والمضادات الحيوية وفتح جميع المستشفيات الخاصة بالمحليات المختلفة مجانا، وتحويل الحالات الحرجة لولاية الخرطوم على حساب وزارة الصحة الاتحادية. وطالب المحتجون وفق ( سونا) في مذكرتهم من وزارة الثروة الحيوانية الاطلاع بدورها بالتوعية والارشاد بخصوص التعامل مع الحيوان والتعقيم وكيفية التخلص من الحيوانات النافقة وتوجيه القوات النظامية بمحاربة الذبح غير المرخص والمساهمة في إصحاح البيئة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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