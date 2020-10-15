يستقبل مدربه الجديد والنقر يغادر.. الهلال في مواجهة التبلدي بدون الدوليين

أعلن نادي الهلال وصول مدربه الجديد الصربي زوران، الجمعة برفقة وكيله، وأفادت مصادر موثوقة والمقربة من مجلس الهلال أنّ المدرب التونسي أكمل اتّفاقه رسمياً وذلك لتولي منصب الأحمال.

ومن المنتظر أنّ يوقّع الجهاز الفني الجديد العقد في مؤتمرٍ صحفي بحسب صحيفة الصيحة، يعلن عنه في وقت لاحق، ويتوقّع أنّ ينضم إليهم محمد أحمد بشة مساعداً للمدرب ومحللاً فنياً، وعلى خلفية هذه الخطوة يصبح المدرب الفاتح النقر والذي جدد فيه الهلال الثقة إلى نهاية الموسم خارج حسابات المجلس والأقرب إلى مغادرة الجهاز الفني، خاصة وأن متابعات المصادر قد كشفت من قبل أن أزمة بين النقر والمدرب حول توليه مهمة مساعد المدرب الأمر الذي يرفضه النقر تماماً.

Advertisements

ويختتم فريق الكرة بنادي الهلال تدريباته عصر اليوم الخميس بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، وذلك بعد أن أجرى فريق الكرة الأول بالنادي تدريبه الرئيسي عند الساعة السابعة من صباح أمس الأربعاء بملعب دار الرياضة أم درمان تحت إشراف طاقمه الوطني بقيادة المدير الفني للفريق الفاتح النقر ومعاونيه كندورة وعمار مرق ومدرب الأحمال فتحي بشير وياسر كجيك مدرب الحراس، اشتمل المران على تطبيق الاستراتيجية التي يخطط أن يلعب بها الأزرق أمام التبلدي عصر غد الجمعة في واحدة من أهم مباريات الهلال للزحف نحو اللقب.

وشهد المران غياب لاعبي الفريق بالمنتخب الوطني عن المران فتح الباب أمام اللاعبين الشباب لاقتحام التشكيلة الأساسية في ظل وصول المنتخب الوطني إلى الخرطوم في وقت متأخر أمس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)