بعثة المنتخب الأول تعود إلى الخرطوم

عادت بعثة المنتخب الوطني الأول قادمة من تونس عبر الخطوط التركية، وخاض المنتخب الوطني مباراتين دوليتين أمام تونس وتوغو يومي 9 و12 أكتوبر 2020 على التوالي، حيث خسر الأولى “0-3″، وتعادل في الثانية “1-1″.

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وكان المدرب الفرنسي هوبير فيلود بحسب صحيفة الصيحة، قد اختار 24 لاعباً غادروا مع الفريق إلى تونس، ضمن الاستعدادات لمواجهتي غانا نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)