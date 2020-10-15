الخرطوم الوطني يرفض الحديث عن انتقال عزام وكسرة

كشف مجلس إدارة نادي الخرطوم الوطني أن لديه مستحقات قديمة في صفقة لاعبين، كان المريخ قد تعاقد معهما من الفريق قبل 3 مواسم.
جاء الحديث بشأن السماح للمريخ برحيل لاعبي الوطني محمد كِسرة، وزميله عزام عادل، وأضاف الوطني في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة، أن باب التفاوض لن يتم فتحه نهائياً مع المريخ، إذا لم يسدد الأخير ما تبقى من صفقتي المدافع حمزة داؤود والمهاجم سيف تيري.
وأبان المصدر الموثوق: يجب على المريخ أن يسدد نصف مليار جنيه سوداني، قبل النظر في طلبه الجديد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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