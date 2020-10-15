شاهد بالفيديو: باستخدام (الصحن) شباب يبدعون في أغاني الحقيبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب وهم يدندنون بإحدى أغنيات الحقيبة ويستخدمون (الصحن) كآلة مصاحبة للعزف تمكنهم من إجادة الأغنية وتوصيلها للمشاهد بأبسط الطرق . وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعجابهم بالشباب والأغنية التي قاموا بأدائها حيث قالوا إنهم أعادوا إحياء الأغنية عبر أصواتهم الشجية . Advertisements الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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