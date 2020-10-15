اتهام نظامي بالاستيلاء على (3) آلاف دولار

حررت محكمة الحاج يوسف ورقة اتهام تحت المادة 177 من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الامانة وذلك في مواجهة نظتميا اتهمته المحكمة بالاستيلاء على مبلغ “3” آلاف دولار كانت الشاكية قد ارسلته من احدى دول الخليج للنظامي المتهم لتسليم المبلغ لاسرتها وانكر المتهم ما نسب اليه من اتهام حول استيلائه للمبلغ وحددت المحكمة جلسة اخرى لسماع افادات شهود الدفاع في القضية والتي تعود تفاصيلها بحسب اقوال المتحري بان الشاكية كانت قد ابلغت الشرطة بان المتهم استلم منها مبلغ “3” آلاف دولار كانت قد ارسلته لاسرتها عبر صرافة بيد ان المتهم خان الامانة ولم يسلم المبلغ لاسرتها. واضافت في اقوالها بانه طلبت من المتهم استلام مبلغ “4” آلاف جنيه، وان يحتفظ بمبلغ “3” ألف دولار امانة عنده لحين عودتها مبينة بان المتهم طلب منها ان يفتح لها حساب بالبنك باسمها ويضع المبلغ فيه الا ان الشاكية رفضت طلبه واخبرته بتسليم المبلغ لاسرتها بدلا من ذلك.

وعند عودتها السودان اتضح بحسب صحيفة آخر لحظة بان المتهم لم يسلم المبلغ لاهلها وعند سؤاله ذكر بانه سلمه لشقيقها الامر الذي دفعها لتدوين بلاغ في مواجهته بتهمة خيانة الامانة تحت المادة “177” من القانون الجنائي وطلب الدفاع مثول والدة الشاكية وشقيقها للادلاء بشهاداتهم امام المحكمة

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)