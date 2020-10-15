منع ترك من الحديث الإعلامي

تعهد ناظر عموم البجا محمد الأمين ترك، بوقف التصعيد الإعلامي في الأيام المقبلة، ووفقاً لمصدر فإن ترك تعهد لرئيس المجلس السيادي بوقف التصريحات السياسية التي ظل يطلقها بين الفينة والأخرى.

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واتفق الطرفان على قيام ترك بتقديم اعتذار لقبائل البنى عامر عبر مؤتمر صحفي خصص للاعتذار فقط والتأكيد على وقف التصعيد، وقال المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن تعجل حمدوك في إقالة صالح عمار أدت لإلغاء المؤتمر الصحفي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)