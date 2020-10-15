كشفت مصادر موثوقة عن تدهور الحالة الصحية للرئيس المعزول عمر البشير، وأكدت المصادر بأن البشير يعاني من عدة أمراض تتعلق بكبار السن بما فيها السكر وضغط الدم. ولفتت المصادر ذاتها بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن البشير يقابل الطبيب بصفة دورية تكاد تكون يومية ولديه طبيب خاص يراجع حالته الصحية فيما تتم مراجعته بالوحدة الصحية داخل سجن كوبر الاتحادي مقر اعتقاله. Advertisements وفي الوقت ذاته أخضعت لجنة التحقيق الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حرب دارفور أمس الأربعاء كل من الرئيس السابق عمر البشير والقيادي السابق الحاج عطا المنان، ورفضت اللجنة أن تدلي بأي تصريحات، مبينة أن إجراءات الاستجواب سرية لأنها قيد التحقيق والتحري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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