تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني قدم فاصل من الرقص بطريقة أثارت ضجة على السوشيال ميديا مما جعل عدد من المعلقين يطلقون عليها اسم رقصة (ادفني وأنا حي).
وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد إستلقى الشاب على الأرض و جاء أحد الشباب وهو يقود (درداقة) بها كمية من التراب وآخر يحمل إناء به ماء ليضعوهم على الشاب أثناء أداءه للرقصة التي كانت تِبدوا غير مألوفة لمن شاهدها .
وحسبما ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن الشعب السوداني أصبح يوماً تلو الآخر يقدم إقتراعات جديدة في مجال الرقص متناسياً الأوضاع التي تمر بها البلاد وذلك من خلال قولهم(لو اقترعتوا لينا حل للمشكلات الحاصلة دي يكون أفضل من البتعملوا فيه ده).
الخرطوم:(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: و تتوالى الإقتراعات…رقصة ( أدفني وأنا حى) تثير ضجة على منصات صفحات التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.