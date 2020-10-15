شاهد بالفيديو: و تتوالى الإقتراعات…رقصة ( أدفني وأنا حى) تثير ضجة على منصات صفحات التواصل

تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني قدم فاصل من الرقص بطريقة أثارت ضجة على السوشيال ميديا مما جعل عدد من المعلقين يطلقون عليها اسم رقصة (ادفني وأنا حي).

وبحسب ماشاهدت محررة (أخبار الخليج 365) فقد إستلقى الشاب على الأرض و جاء أحد الشباب وهو يقود (درداقة) بها كمية من التراب وآخر يحمل إناء به ماء ليضعوهم على الشاب أثناء أداءه للرقصة التي كانت تِبدوا غير مألوفة لمن شاهدها .

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وحسبما ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن الشعب السوداني أصبح يوماً تلو الآخر يقدم إقتراعات جديدة في مجال الرقص متناسياً الأوضاع التي تمر بها البلاد وذلك من خلال قولهم(لو اقترعتوا لينا حل للمشكلات الحاصلة دي يكون أفضل من البتعملوا فيه ده).

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)