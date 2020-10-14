سماع الطبيب الشرعي في قضية متهمين بقطع طريق شاب وقتله

كشف الطبيب الشرعي في محاكمة متهمين قطعوا طريق شاب وقتلوه بتسديد طعنة له بالسكين، عن أن أسباب وفاة المجني عليه تهشيم الجمجمة لتعرضه للضرب بآلة صلبة ، وحسب وقائع البلاغ وفق صحيفة اليوم التالي فإن الشاكي دون بلاغا لدى السلطات دائرة الاختصاص، قال فيه بأن شابا أصيب في مشاجرة إثر تلقيه طعنات بالسكين ، عليه سارعت قوة من أفرادها الى المكان، رافقهم فريق من الأدلة الجنائية واتخذت كافة الإجراءات الأولية من تصوير ورسم كروكي لمسرح الحادث، فيما أرسلت الجثمان الى الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة،

تم القبض على المتهمين وتم إخضاعهم للتحقيقات، وكشفت خلالها عن أن مشاجرة حدثت بين المتهمين والمجني عليه على خلفية نقاش سابق، وفي يوم الحادث اعترضوا طريقه وسدوا طعنات له بالسكين وضربات، تسببت في وفاته. أوصت النيابة عند اكتمال التحريات بتقديمهم للمحكمة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)