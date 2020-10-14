محلية بحري تتأهب للإحتفال بالمولد النبوي الشريف

تفقد دكتور محمد حامد مدير الإدارة العامة للشؤون الدينية ولاية الخرطوم، مقرر اللجنة العليا للإحتفال بالمولد النبوي الشريف الاربعاء ساحة المولد ببحري يرافقه الأستاذ عمر محمد الطيب مدير وحدة بحري المدينة وذلك للإطمئنان على الترتيبات الجارية لتهيئة ساحة المولد النبوي الشريف . وأكد مقرر اللجنة وفق ( سونا) أن المحلية بذلت جهداً مقدراً في إزالة تراكمات النفايات والأنقاض من ساحة الإحتفال وبدأت الطرق الصوفية في نصب سرادقها . Advertisements وأبان أن المحلية وفرت كافة الخدمات والإحتياجات من مياه وكهرباء، إضافة إلى الضوابط التي وضعتها إدارة الشؤون الدينية لحفظ سلامة المواطن والبعد عن الفتن والمشكلات التي تسبب الخلافات، مؤكداً أن الإحتفال سيتم بصورة طيبة بعيداً عن المظاهر السالبة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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