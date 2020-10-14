لجنة الاستئنافات باتحاد الكرة تصدر قرارات مهمة

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة بالإتحاد السوداني لكرة القدم إجتماعا الاربعاء برئاسة مولانا عبدالعزيز سيدأحمد رئيس اللجنة، واصدرت عددا من القرارات .

نظرت اللجنة الاستئناف المقدم من نادي حي الوادي نيالا ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات فيما يتعلق بمباراته ضد الهلال الخرطوم في منع التلفزة، وقررت اللجنة تأجيل الفصل لحين استكمال بعض البيانات.

كما نظرت الاستئناف المقدم من نادي هلال الفاشر ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات فيما يتعلق بإعادة مباراته أمام الرابطة كوستي في الدوري الممتاز، وقررت اللجنة رفض الاستئناف وتأييد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات.

Advertisements

نظرت اللجنة وفق ( سونا) فى الاستئناف المقدم من نادي هلال الفاشر ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات فيما يتعلق بمباراته امام هلال كادوقلي، وقررت اللجنة تأجيل الفصل في الاستئناف الى الاجتماع القادم لحين لاستكمال بعض المستندات.

أجلت اللجنة النظر في استئناف نادي الخرطوم الوطني ضد قرار اللجنة المنظمة ؛ فيما يتعلق بشكواه ضد اهلي الخرطوم في مشاركة اللاعب دومينيك أبوي الى الاجتماع القادم.

قررت اللجنة عقد اجتماعها القادم رقم “40” يوم الاثنين المقبل 19 اكتوبر 2020 في الساعة الواحدة ظهرا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)